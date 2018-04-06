Чистая прибыль «Россетей» по МСФО в 2017 г выросла почти на 40%

Чистая прибыль "Россетей" по МСФО в 2017 году выросла почти на 40% по сравнению с 2016 годом и составила 137,1 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

EBITDA увеличилась на 18,3%, до 313,7 миллиарда рублей. Консолидированная выручка группы «Россети» в 2017 году составила 948,3 миллиарда рублей, что на 5,3% больше показателя 2016 года.

Чистый долг «Россетей» снизился на 3,3% и по данным на 31 декабря 2017 года составил 456,2 миллиарда рублей (по данным на 31 декабря 2016 года этот показатель составлял 471,9 миллиарда рублей). Соотношение чистого долга к EBITDA сократилось с 1,8 в 2016 году до 1,5 в 2017 году. По итогам 2017 года активы группы «Россети» увеличились на 6,3%, до 2,4 триллиона рублей, главным образом, за счет ввода новых объектов в рамках реализации инвестиционной программы.

Основными факторами положительной динамики финансовых показателей компания называет рост выручки от передачи электроэнергии, а также снижение операционных расходов.