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Галицкий выдвинул в совет директоров «Магнита» пять кандидатов
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Галицкий выдвинул в совет директоров «Магнита» пять кандидатов 

Ведомости 2 часа назад
Основатель «Магнита» Сергей Галицкий, продавший основную часть своего пакета и отошедший от управления компанией, выдвинул в совет директоров ритейлера пять кандидатов, говорится в сообщении компании. Это гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан, член правления ритейлера Илья Саттаров, а также три иностранца Грегор Моват, Пол Фоли и Чарльз Райан.
В действующем совете директоров состоят семь человек, в том числе Галицкий, который говорил, что покинет его. Помбухчан уже входит в совет директоров, остальные выдвинутые Галицким — нет. Моват, Фоли и Райан номинированы в качестве независимых директоров.
Галицкий уверен, что выдвинутые им кандидатуры являются одними из лучших профессионалов в области управления ритейл-компаниями и соблюдения передовых корпоративных практик публичных компаний, сказано в пресс-релизе. По его мнению, они будут способствовать успешному росту «Магнита» и увеличению капитализации торговой сети, указывает Галицкий.
Внеочередное собрание акционеров «Магнита», на котором будет избран новый совет директоров, состоится 19 апреля.
Галицкий продал 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ и покинул пост гендиректора компании. Бизнесмен остался миноритарным акционером ритейлера, сохранив за собой 2,7% акций.
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