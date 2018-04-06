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Чистая прибыль Сбербанка выросла на 26,4%
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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале выросла на 26,4% 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в первом квартале 2018 года выросла на 26,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 195,859 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
"Прибыль до уплаты налога на прибыль за первый квартал составила 246,6 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 195,9 миллиарда рублей, в том числе за март — 66,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении Сбербанка.
Чистый процентный доход банка увеличился относительно первого квартала прошлого года на 7,2% и составил 301,3 миллиарда рублей. Рост обусловлен увеличением объема работающих активов и снижением стоимости привлеченных средств клиентов.
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