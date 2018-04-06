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Россельхозбанк наращивает объемы кредитования на сезонные работы
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Россельхозбанк наращивает объемы кредитования на сезонные работы 

АиФ — Алтай 45 минут назад
По данным на 02 апреля 2018 года Алтайский филиал Россельхохбанка предоставил аграриям региона на сезонные работы более одного миллиарда рублей. Это почти в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Из них по программе льготного кредитования АПК оформлено кредитов на сумму более 928 млн рублей. В том числе представителям крупного агробизнеса на эти цели направлено 123,1 млн рублей, среднего бизнеса 269,1 млн рублей, малого и микробизнеса — 536,5 млн рублей.
«Мы уверены, что своевременная финансовая поддержка Банка даст возможность сельхозпредприятиям подготовить всю необходимую материально-техническую базу для выполнения посевных работ», — прокомментировал заместитель директора филиала Валерий Каменский. АО  «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации. АО «Россельхозбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3349
АиФ — Алтай: последние новости
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