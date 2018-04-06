Россельхозбанк наращивает объемы кредитования на сезонные работы

По данным на 02 апреля 2018 года Алтайский филиал Россельхохбанка предоставил аграриям региона на сезонные работы более одного миллиарда рублей. Это почти в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Из них по программе льготного кредитования АПК оформлено кредитов на сумму более 928 млн рублей. В том числе представителям крупного агробизнеса на эти цели направлено 123,1 млн рублей, среднего бизнеса 269,1 млн рублей, малого и микробизнеса — 536,5 млн рублей.