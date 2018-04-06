У Кличко обнаружили «тайный бизнес» за границей

У Кличко нашли тайную бизнес-империю

Украинское издание «Вести» рассказало, что мэр Киева, бывший боксер-профессионал Виталий Кличко зарабатывает на продаже товаров и услуг под своим брендом за рубежом.

По данным издания, в Германии работает основанная братьями Кличко компания Klitschko Management Group. Она предоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта, занимается организацией официальных мероприятий и спортивных поединков. «Вести» выяснили, что она также предлагала за «приличную плату» консалтинговые услуги для западных фирм, планирующих выйти на украинский рынок.

«Вести» назвали партнерами компании крупнейший коммерческий телеканал Германии RTL , фармацевтическую Dermapharm AG, сеть спортзалов McFIT, S.Oliver, Porsche и другие фирмы.

Издание также отмечает, что торговая марка «Кличко» «задекларирована» на украинском, английском и немецком языках. Бренд может появляться на спортивной одежде, продуктах, бытовой химии и еще почти тысяче других товаров.

На amazon.de как официальная продукция продаются футболки с брендом стоимостью от 14 до 25 долларов (примерно от 800 до 1400 рублей). На ebay «Вести» нашли немецкие джинсы «Кличко» и куртки за 20–40 евро (1400-2800 рублей). В ассортименте интернет-магазине KLITSCHKO FANSHOP есть чехлы для телефонов за 12 долларов (около 700 рублей) и шапки за 11 долларов (633 рубля).

Также «Вести» пишут о появившейся в 2016 году компании брата мэра Владимира Кличко KLITSCHKO Ventures GmbH. Стоимость услуг компании неизвестна. US-Magazine оценил годовой доход Владимира Кличко в 3,5 миллиона евро в год.

Виталий Кличко завершил спортивную карьеру в декабре 2013 года. Киевскую горадминистрацию он возглавил в июне 2014 года. За 2017 год он задекларировал доход в 4,94 миллиона гривен (около 10,7 миллиона рублей) от роялти (вознаграждение от использования патентов). В 2016 году он задекларировал 1,66 миллиона гривен.