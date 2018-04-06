У Кличко обнаружили «тайный бизнес» за границей

Украинское издание «Вести» рассказало, что мэр Киева, бывший боксер-профессионал Виталий Кличко зарабатывает на продаже товаров и услуг под своим брендом за рубежом.
По данным издания, в Германии работает основанная братьями Кличко компания Klitschko Management Group. Она предоставляет маркетинговые услуги в сфере спорта, занимается организацией официальных мероприятий и спортивных поединков. «Вести» выяснили, что она также предлагала за «приличную плату» консалтинговые услуги для западных фирм, планирующих выйти на украинский рынок.
«Вести» назвали партнерами компании крупнейший коммерческий телеканал Германии RTL, фармацевтическую Dermapharm AG, сеть спортзалов McFIT, S.Oliver, Porsche и другие фирмы.
Издание также отмечает, что торговая марка «Кличко» «задекларирована» на украинском, английском и немецком языках. Бренд может появляться на спортивной одежде, продуктах, бытовой химии и еще почти тысяче других товаров.
На amazon.de как официальная продукция продаются футболки с брендом стоимостью от 14 до 25 долларов (примерно от 800 до 1400 рублей). На ebay «Вести» нашли немецкие джинсы «Кличко» и куртки за 20–40 евро (1400-2800 рублей). В ассортименте интернет-магазине KLITSCHKO FANSHOP есть чехлы для телефонов за 12 долларов (около 700 рублей) и шапки за 11 долларов (633 рубля).
Также «Вести» пишут о появившейся в 2016 году компании брата мэра Владимира Кличко KLITSCHKO Ventures GmbH. Стоимость услуг компании неизвестна. US-Magazine оценил годовой доход Владимира Кличко в 3,5 миллиона евро в год.
Виталий Кличко завершил спортивную карьеру в декабре 2013 года. Киевскую горадминистрацию он возглавил в июне 2014 года. За 2017 год он задекларировал доход в 4,94 миллиона гривен (около 10,7 миллиона рублей) от роялти (вознаграждение от использования патентов). В 2016 году он задекларировал 1,66 миллиона гривен.