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Объем газа в хранилищах Украины упал до 7,5 млрд кубометров
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Объем газа в хранилищах Украины упал до 7,5 млрд кубометров 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы «Укртрансгаза».
Как стало известно, с начала текущего года было отобрано 7,192 млрд кубометров, с начала отопительного сезона — 9,473 млрд кубометров.
Уточняется, что Украина начала отбор газа из ПХГ 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров.
По мнению экспертов, технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается в 7-8 млрд кубометров.
Ранее в "Нафтогазе" сообщили, что запасов газа у Украины хватит, даже если снег пролежит до лета.
Впоследствии «Нафтогаз Украины» обратился в «Киевэнерго» с просьбой отключить отопление в их офисе в Киеве.
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