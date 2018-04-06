Дубинский: Первым замглавы Нацбанка хотят сделать махинатора

Ещё одна история о финансовых махинациях Екатерины Рожковой, которую «гуттаперчевый дедушка» Смолий хочет сделать первым замглавы НБУ.

Выполняя обязанности главы правления Платинум Банка Рожкова заключала депозитные договора с компанией МТС , которая 10 октября 2014 года разместила в банке 250 млн гривен (по трём депо-договорам).

10 июня 2015 года, за 4 месяца до окончания депозитных договоров, Рожкова была назначена главой департамента банковского надзора НБУ.

06 октября 2015 г. МТС Украина обращался к Платинум Банку с письменным обращением, согласно которому просит банк выполнить условия взятых на последнего обязательств в части возврата денежных вкладов и сообщает ответчика об отказе от пролонгации заключенных ранее депозитных договоров.

9 октября 2015 Платинум Банк возвращает МТС Украина сумму вклада, которая была внесена на основании Генерального договора, в размере 1000 грн.

В дальнейшем Платинум Банк на протяжении 2 лет вел судовые споры (дело № 910/30487/15), таким образом затягивая возврат депозитных средств, аргументируя тем что депозитное соглашение является недействительным.

По версии акционера PT Platinum Public договора были заключены без согласования наблюдательного совета банка, с превышением полномочий должностных лиц банка о подписании таких договоров. https://goo.gl/7D8Nar

То есть, Рожкова якобы не уведомила набсовет и акционеров о планах привлечь вклады МТС. Но это ложь.

21 сентября 2015 года Виталий Каширский из VertexUnited (Кауфман-Грановский) пишет Макару Пасенюку (управляющий директор и партнер ICU) в копии письма: Григорий Гуртовой (глава наблюдательного совета и совладелец Платинум Банка) — в теме письма «МТС».

Из этого письма следует, что Пасенюк, бывший на момент заключения депозитных договоров членом НС ПТБ, обсуждал с Гуртовым содержание письма-обращения на имя финансового директора МТС Ирины Емец с предложением выкупить права требования по депозиту МТС.

Далее сообщается что сума выкупа (наполнение) — 45% от суммы депозита. Срок расчета — в течении 6 месяцев. Каширских акцентирует внимание что обращение необходимо от ICU либо другой связанной инвестиционной (финансовой) компании. Очень просит организовать данный документ сегодня же.

Письмо тут — https://goo.gl/ALHSZ3

Данная переписка происходила за 9 дней до окончания возврата депозитных средств (30.09.15) и за 15 дней до обращения МТС Украина относительна возврата депозитных средств (06.10.15).

Таким образом Григорий Аркадьевич Гуртовой с менеджментом банка, совместно с ICU пытались «отжать» 250 млн гривен МТС Украина и выплатить компании всего 112,5 млн грн.

Согласовать такую сделку планировалось в НБУ — то есть, у Екатерины Рожковой. Которая покрывала схему невозврата / отжима — так как, в качестве руководителя банковского надзора НБУ, закрыла глаза на неоприходование неоплаченных платежных требований клиента в учете. Если бы эти требования были учтены, то по ст.75 закона о банках НБУ должен был бы отнести ПТБ через 5 дней к проблемным, а по ст.76 — к неплатежеспособным

МТС Украина мае 2016 года обратилась в Окружной административный суд города Киева (дело № 826/7889/16) с исковым заявлением к Национальному банку Украины, третье лицо без самостоятельных требований на предмет спора — публичное акционерное общество «Платинум Банк», в которой просит суд: — признать противоправной бездеятельность Национального банка Украины относительно непринятия надлежащих мер реагирования — обязать Национальный банк Украины отнести публичное акционерное общество Платинум Банк в категории проблемного банка. https://goo.gl/jneV4q

А теперь вишня на торте: комментарии от самой Катерины Рожковой 17.06.2016 года FinClub:

История МТС и Платинума со стороны выглядит странно. По логике, если МТС надо что-то вернуть, ему надо согласовать с банком график. Они же должны хотеть, чтобы банк продолжал нормально работать и возвращал им деньги?

Это корпоративный спор клиента и банка, в который центробанк не вмешивается.

Комментарии СМИ к интервью тут https://goo.gl/PfhrrQ Интервью FinClub тут https://goo.gl/dEdzf2

Таким образом видна целая схема затягивания возврата депозитных средств в которой были замешены Рожкова, ICU и собственник Платинум Банка Гуртовой.

Мной направлен запрос в МТС Украина относительно обращения ICU либо другой инвестиционной (финансовой) компании к менеджменту МТС Украина (ПрАТ «ВФ Україна») с предложением выкупить права требования депозитных средств которые находились на счетах Платинум Банка.