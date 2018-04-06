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Одна из крупнейших IT-компаний России подала в суд на Банк России
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Одна из крупнейших IT-компаний России подала в суд на Банк России 

Прайм 1 час назад
Одна из крупнейших групп компаний «Ланит», которая специализируется на информационных технологий и работающая в России, подала исковое заявление в Арбитражный суд РФ против Банка России.
Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на заявление, «Ланит» требует исполнения со стороны ЦБ договора, в рамках которого компания, являясь исполнителем регулятора, должна была разработать автоматизированную систему, обеспечивающую функционирование перспективной платежной системы (ППС).
Тем не менее, Банк России от реализации этого договора отказался в одностороннем порядке. ГК «Ланит» требует в судебном порядке признать такое решение регулятора недействительным.
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