На ЦБ подан иск за отказ от договора на разработку Перспективной платежной системы

Одна из крупнейших российских IT-компаний — «Ланит» подала иск к Центробанку за его отказ от договора.

Согласно условиям контракта, компания должна была разработать Перспективную платежную систему (ППС) для Банка России. «Ланит» требует признать отказ ЦБ от договора недействительным, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Сумма конкурса составила примерно 2 млрд рублей, указывает портал CNews . За несколько лет ЦБ успел заплатить «Ланиту» примерно 1,5 млрд рублей, сообщают «Ведомости» , но в конце 2017 года стало понятно, что регулятора система не устраивает, и он отказался ее использовать.

Судебное заседание назначено на 15 мая 2018 года.

Также стало известно, что иск к ЦБ подало и научно-производственное предприятие «Пульсар». Детали иска пока не разглашаются.

О планах по созданию ППС было объявлено в 2014 году. За это время совместно с банками-участниками был определен востребованный состав перспективных сервисов, подготовлены функциональные требования. В настоящее время осуществляется разработка технологической платформы. Планировалось, что ее запуск будет осуществлен уже в 2018 году, в этот же период должен был стартовать пилот по миграции на ППС отдельных клиентов Банка России.

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