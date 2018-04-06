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Объем газа в ПХГ Украины упал до 7,5 млрд кубометров
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Объем газа в ПХГ Украины упал до 7,5 млрд кубометров 

Rambler News Service 50 минут назад
Запасы газа в подземных хранилищах Украины сократились до 7,501 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
Таким образом, с начала 2018 года было отобрано 7,192 млрд кубометров, с начала отопительного сезона — 9,473 млрд кубометров.
Украина начала отбор газа из ПХГ 24 октября 2017 года. Запасы газа страны на начало отопительного сезона составляли 16,974 млрд кубометров, на 31 декабря 2017 года — 14,693 млрд кубометров.
Технологический минимум запасов газа в ПХГ Украины оценивается экспертами в 7-8 млрд кубометров.
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года. В настоящее время Украина закупает газ по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Также закачка газа в ПХГ осуществляется за счет собственной добычи.
Запасы газа в подземных хранилищах Украины обеспечивают стабильные поставки российского газа в необходимых объемах в Европу: увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием газа из ПХГ на Западе.
1 марта текущего года заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» получил от «Нафтогаза» предоплату за поставки российского газа в марте 2018 года и вернул ее украинской компании ввиду отсутствия дополнительного соглашения к контракту на поставку газа. Медведев подчеркнул, что поставки с 1 марта возобновлены не будут.
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