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Артур Парфенчиков подвел итоги своей работы за год
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Артур Парфенчиков подвел итоги своей работы за год 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Губернатор республики Карелия Артур Парфенчиков дал интервью изданию «Интерфакс». В нем он вкратце рассказал об итогах своей работы за год.
Парфенчиков отметил, что правительству удалось впервые за много лет принят бездефицитный бюджет в 37 миллиардов рублей. Он отметил, что бюджет непростой, но региону была оказана федеральная поддержка.
Глава региона рассказал о серьезной работе по снижению тарифов на электроэнергию для бизнеса. Высокие тарифы мешали развитию малого и среднего бизнеса.
Парфенчиков отметил, что в 2018 году стартовала Федеральная целевая программа развития Карелии. Три года республика будет получать по три миллиарда рублей.
Фото: архив ФедералПресс
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