Артур Парфенчиков подвел итоги своей работы за год

Парфенчиков отметил, что правительству удалось впервые за много лет принят бездефицитный бюджет в 37 миллиардов рублей. Он отметил, что бюджет непростой, но региону была оказана федеральная поддержка.

Глава региона рассказал о серьезной работе по снижению тарифов на электроэнергию для бизнеса. Высокие тарифы мешали развитию малого и среднего бизнеса.

Парфенчиков отметил, что в 2018 году стартовала Федеральная целевая программа развития Карелии. Три года республика будет получать по три миллиарда рублей.