Сбербанк и ВТБ возместят компенсации вкладчикам «АК Банка»

«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО «АК Банк» начнутся 11 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

С 10 апреля агентство разместит сервис «Найти свой банк-агент» на официальном сайте АСВ в разделе «Страховые случаи». Это будет сделано для удобства определения вкладчиками своего агента.

«Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков между банками-агентами будет размещено 10 апреля 2018 года на сайте Агентства», — уточняют в пресс-службе АСВ.