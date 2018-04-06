Сбербанк и ВТБ возместят компенсации вкладчикам «АК Банка» 

ПАО «Сбербанк» и Банк ВТБ стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО «АК Банк», сообщает пресс-служба Агенства по страхованию вкладов.
«Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам кредитной организации АО «АК Банк» начнутся 11 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.
С 10 апреля агентство разместит сервис «Найти свой банк-агент» на официальном сайте АСВ в разделе «Страховые случаи». Это будет сделано для удобства определения вкладчиками своего агента.
«Официальное сообщение с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также о распределении вкладчиков между банками-агентами будет размещено 10 апреля 2018 года на сайте Агентства», — уточняют в пресс-службе АСВ.
Напомним, в конце марта Центральный банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «АктивКапитал Банк». Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.