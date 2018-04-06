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Moody`s: Страхование в банках вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам
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Moody`s: Страхование в банках вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам 

Прайм 10 минут назад
Фото: AFP, Emmanuel Dunand
Страхование в банках вкладов микро— и малых предприятий будет выгодно частным банкам, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
В марте депутат Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает распространить страхование определенной суммы в банках на всех юридических лиц, норма может заработать в 2018 году. Закон о страховании средств малых и микропредприятий, по его словам, может быть принят уже в апреле текущего года.
Позднее президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ обеспечить внесение в законодательство до 1 сентября норм, распространяющих систему страхования вкладов физических лиц на вклады, размещаемые в банках микро— и малыми предприятиями. Ответственными за исполнение поручения назначены глава ЦБ Эльвира Набиуллина и премьер-министр Дмитрий Медведев.
"Страхование вкладов микро— и малых предприятий будет особенно выгодно частным банкам, которые сосредоточены на секторе малого и среднего бизнеса. Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена", — говорится в обзоре Moody`s. Среди крупнейших частных банков, работающих в этом сегменте, агентство выделило банк «Возрождение», банк «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанк.
В целом, агентство считает, что данная инициатива будет «положительна для российских банков, поскольку она повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков — микро— и малых предприятий к банковской системе».
"По нашим оценкам, крупнейшими участниками (данной инициативы — ред.) будут банки с наибольшей долей рынка в сегменте малого и среднего бизнеса. Эти банки включают Сбербанк, ВТБ, банк «Санкт-Петербург» и коммерческий банк «Ак Барс», — пишет агентство.
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