Moody`s: Страхование в банках вкладов малого бизнеса будет выгодно частным банкам

Страхование в банках вкладов микро— и малых предприятий будет выгодно частным банкам, говорится в обзоре международного рейтингового агентства Moody`s, имеющемся в распоряжении РИА Новости

банк «Санкт-Петербург» и Транскапиталбанк. "Страхование вкладов микро— и малых предприятий будет особенно выгодно частным банкам, которые сосредоточены на секторе малого и среднего бизнеса. Это облегчит давление, возникающее из-за оттока клиентов в трудные времена", — говорится в обзоре Moody`s. Среди крупнейших частных банков, работающих в этом сегменте, агентство выделило банк «Возрождение»

В целом, агентство считает, что данная инициатива будет «положительна для российских банков, поскольку она повысит стабильность вкладов и доверие вкладчиков — микро— и малых предприятий к банковской системе».