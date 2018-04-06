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«Пермгорэлектротранс» полностью погасил долги
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«Пермгорэлектротранс» полностью погасил долги 

РИА «ФедералПресс» 29 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На закрытие налоговых долгов ушло 152 млн рублей, на погашение долгов перед государственными внебюджетными фондами — 273 млн рублей. Отсутствия задолженности удалось достичь впервые с января 2010 года.
Общая выручка выросла с 771 миллиона до 776,3 млн рублей. Расходы предприятия сократились на 11,3%.
В начале прошлого года была погашена задолженность по субсидиям перед предприятием, проведена работа по оптимизации расходов и приведения объема транспортной работы к нормативному.
Фото: пресс-служба администрации Перми
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