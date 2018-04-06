«Пермгорэлектротранс» полностью погасил долги

На закрытие налоговых долгов ушло 152 млн рублей, на погашение долгов перед государственными внебюджетными фондами — 273 млн рублей. Отсутствия задолженности удалось достичь впервые с января 2010 года.

Общая выручка выросла с 771 миллиона до 776,3 млн рублей. Расходы предприятия сократились на 11,3%.

В начале прошлого года была погашена задолженность по субсидиям перед предприятием, проведена работа по оптимизации расходов и приведения объема транспортной работы к нормативному.