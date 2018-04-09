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Томские производители полимеров увеличивают объемы кредитования
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Томские производители полимеров увеличивают объемы кредитования 

ИнформУпак 42 минуты назад
Фото: РИА Томск
По словам руководителей томского отделения ЦБ, местные компании в течение года привлекли 15 млрд рублей кредитных средств для создания и развития бизнеса. Это на 33% больше, чем было зафиксировано годом ранее. Кредиты традиционно активно берут предприятия, занимающиеся торговлей, строительством, производством различного оборудования и пр. Параллельно отмечается снижение на 0,6% доли просроченной задолженности при возвращении кредитных средств.
Кроме того, в прошлом году существенно увеличились объемы кредитования производителей полимеров и метанола. Эксперты считают, что резкий рост темпов кредитования объясняется государственной поддержкой отрасли и созданием оптимальных условий для привлечения инвесторов. В текущем году эта тенденция сохраняется — по итогам первых месяцев в Томской области зафиксировано дальнейшее увеличение объемов кредитования бизнеса.
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