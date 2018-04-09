Томские производители полимеров увеличивают объемы кредитования

По словам руководителей томского отделения ЦБ, местные компании в течение года привлекли 15 млрд рублей кредитных средств для создания и развития бизнеса. Это на 33% больше, чем было зафиксировано годом ранее. Кредиты традиционно активно берут предприятия, занимающиеся торговлей, строительством, производством различного оборудования и пр. Параллельно отмечается снижение на 0,6% доли просроченной задолженности при возвращении кредитных средств.