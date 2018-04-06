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«ЭнергосбыТ Плюс» готов весной списать оренбуржцам пени за энергоресурсы
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«ЭнергосбыТ Плюс» готов весной списать оренбуржцам пени за энергоресурсы 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В рамках акции компания списывает пени клиентам, погасившим долги за электроэнергию, тепло и горячую воду с 1 апреля по 30 июня.
Акция распространяется на потребителей ресурсов — физических лиц. Списание пени (начисленных за просрочку платежа) происходит при полной оплате долга в любом офисе обслуживания клиентов ресурсоснабжающей компании на территории области. Предложение распространяется по всем видам услуг, предоставляемым энергосбытом. Таким образом, жители Оренбурга, Орска и Медногорска могут списать пени еще и за тепло и горячую воду.
Кроме того, при оплате долговых квитанций специалисты энергосбытовой компании сделают абоненту приятный подарок к дачному сезону.
Напомним, что на 1 марта 2018 года общая сумма долга жителей и предприятий Оренбургской области за потребленную электроэнергию, тепло и горячую воду перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 5 миллиардов 717 миллионов рублей, из них 3,5 миллиарда — просроченная дебиторская задолженность.
Предложенная акция — один из вариантов решения проблем с долгами. Энергетики призывают не накапливать задолженность и напоминают, что в отношении злостных неплательщиков законодательство предусматривает различные меры взыскания долга. Одним из эффективных методов взыскания является обращение в суд. В этом случае задолженность увеличивается на сумму штрафных санкций, неустоек и судебных издержек, возникших в процессе взыскания долга. Кроме того, на должника может накладываться ограничение на выезд за пределы России вплоть до погашения задолженности.
Более подробная информация по акции в офисах обслуживания клиентов Оренбургского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и по телефону контакт-центра 8 (800) 700-10-32.
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