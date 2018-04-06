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Центробанк могут наделить правом беспрепятственного доступа в помещения юрлиц
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Центробанк могут наделить правом беспрепятственного доступа в помещения юрлиц 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Правительство направило в Госдуму предложения к поправкам в закон об инсайдерской информации. Документ позволит представителям Центробанка получать беспрепятственный доступ в помещения юридических лиц с целью проверки соблюдения закона, пишет «Интерфакс».
В случае принятия предложений сотрудники Банка России смогут получать доступ к документам, компьютерам и системам хранения информации компаний. В том числе, речь идет о документах, содержащих коммерческую и банковскую тайну. Исключениями станут только государственная и налоговая тайна.
Поправки также наделят ЦБ полномочиями по проверке иностранных организаций и граждан, а также федеральных и региональных органов власти.
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Закон об инсайдерах внесен в Госдуму в 2009 году и тогда же прошел первое чтение. После этого документ был отправлен на доработку. Планируется, что нижняя палата парламента рассмотрит документ во втором чтении до конца весенней сессии.
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