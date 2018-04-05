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41 идея для яркого маникюра
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41 идея для яркого маникюра 

BeautyHack.ru 46 минут назад
Фото: BeautyHack.ru
Геометрия, «нюд», пастель, омбре — BeautyHack собрал 41 идею для маникюра.
Чтобы визуально удлинить ноготь, попросите мастера нарисовать вертикальные полоски: геометрия по-прежнему в моде.
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Маникюр можно сделать в @generemio. Стоимость: от 2 850 руб.
Для тех, у кого длинные ногти, рекомендуем эксперименты — рисуйте треугольники, круги, квадраты. Самые модные весенние оттенки — пастельные: бежевый, белый, сиреневый, нежно-розовый. Впрочем, ярко-желтые, розовые, синие и фиолетовые тоже актуальны — с ними получится красивый «кошачий глаз», маникюр «по фен-шую» и другие модные эффекты.
Текст: Карина Андреева
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