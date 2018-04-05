41 идея для яркого маникюра

Геометрия, «нюд», пастель, омбре — BeautyHack собрал 41 идею для маникюра.

Чтобы визуально удлинить ноготь, попросите мастера нарисовать вертикальные полоски: геометрия по-прежнему в моде.

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Маникюр можно сделать в @burobeauty. Стоимость: от 2 500 руб.

Маникюр можно сделать в @burobeauty. Стоимость: от 2 500 руб.

Маникюр можно сделать в @burobeauty. Стоимость: от 2 500 руб.

Маникюр можно сделать в @burobeauty. Стоимость: от 2 500 руб.

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Маникюр можно сделать в @nail_spot. Стоимость: от 2 400 руб.

Маникюр можно сделать в @nail_spot. Стоимость: от 2 400 руб.

Маникюр можно сделать в @nail_spot. Стоимость: от 2 400 руб.

Маникюр можно сделать в @nail_spot. Стоимость: от 2 400 руб.

Маникюр можно сделать в @nail_spot. Стоимость: от 2 400 руб.

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Маникюр можно сделать в @bbbmoscow. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @bbbmoscow. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @bbbmoscow. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @bbbmoscow. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @bbbmoscow. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @kynsisalon. Стоимость: от 3 600 руб.

Маникюр можно сделать в @kynsisalon. Стоимость: от 3 600 руб.

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Маникюр можно сделать в @nail_sunny. Стоимость: от 1200 руб.

Маникюр можно сделать в @generemio. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @generemio. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @generemio. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @generemio. Стоимость: от 2 850 руб.

Маникюр можно сделать в @generemio. Стоимость: от 2 850 руб.

Для тех, у кого длинные ногти, рекомендуем эксперименты — рисуйте треугольники, круги, квадраты. Самые модные весенние оттенки — пастельные: бежевый, белый, сиреневый, нежно-розовый. Впрочем, ярко-желтые, розовые, синие и фиолетовые тоже актуальны — с ними получится красивый «кошачий глаз», маникюр «по фен-шую» и другие модные эффекты.