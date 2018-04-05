Доля закупок у малого и среднего бизнеса увеличилась

236 тысяч извещений на сумму свыше 201 миллиарда рублей против 167 тысяч извещений (124 миллиарда) в I квартале 2017 года показал мониторинг госзакупок (по 44-ФЗ) Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП). При этом объем закупок у единственного поставщика медленно, но снижается. В I квартале 2018 года он составил 37 процентов от общего объема заключенных контрактов против 38 в 2017-м.

"Тенденция уменьшения доли закупок у единственного поставщика должна сохраняться на протяжении всего года. Тогда это будет действительно большой шаг на пути к эффективному госзаказу", — полагает Антон Гетта , координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы

Антимонопольные поправки, которые принимаются в последнее время, дают свой эффект. «Но все-таки активисты зачастую фиксируют примеры различных ухищрений. Например, когда под видом закупок у МСП заключаются контракты с подконтрольными предприятиями. В процентном соотношении квоты вроде выполнены, но если внимательнее изучить вопрос, то до реальных предприятий малого и среднего бизнеса средства не дошли», — отмечает Гетта.

Это показал и обнародованный несколькими днями ранее годовой мониторинг закупок госкомпаний, опубликованный минфином . Специалисты министерства указали, что более 96 процентов закупок в России проводятся на неконкурентной основе. Только около 3,5 процента были сделаны через подобающие конкурсы или аукционы.