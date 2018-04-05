Ещё
Доля закупок у малого и среднего бизнеса увеличилась
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доля закупок у малого и среднего бизнеса увеличилась 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
236 тысяч извещений на сумму свыше 201 миллиарда рублей против 167 тысяч извещений (124 миллиарда) в I квартале 2017 года показал мониторинг госзакупок (по 44-ФЗ) Единой электронной торговой площадки (ЕЭТП). При этом объем закупок у единственного поставщика медленно, но снижается. В I квартале 2018 года он составил 37 процентов от общего объема заключенных контрактов против 38 в 2017-м.
"Тенденция уменьшения доли закупок у единственного поставщика должна сохраняться на протяжении всего года. Тогда это будет действительно большой шаг на пути к эффективному госзаказу", — полагает Антон Гетта, координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы.
Антимонопольные поправки, которые принимаются в последнее время, дают свой эффект. «Но все-таки активисты зачастую фиксируют примеры различных ухищрений. Например, когда под видом закупок у МСП заключаются контракты с подконтрольными предприятиями. В процентном соотношении квоты вроде выполнены, но если внимательнее изучить вопрос, то до реальных предприятий малого и среднего бизнеса средства не дошли», — отмечает Гетта.
Это показал и обнародованный несколькими днями ранее годовой мониторинг закупок госкомпаний, опубликованный минфином. Специалисты министерства указали, что более 96 процентов закупок в России проводятся на неконкурентной основе. Только около 3,5 процента были сделаны через подобающие конкурсы или аукционы.
Выросло и количество электронных аукционов: 369,5 тысячи (1,1 триллиона рублей) против 296 тысяч (717 миллиардов) годом ранее. «Если в I квартале 2017 года на электронный аукцион в денежном выражении пришлось 62 процента от общего числа извещений о закупках, то в 2018 году — уже 66,5», — говорит гендиректор ЕЭТП Антон Емельянов. Все понимают, что в ближайшее время закупки полностью перейдут в электронную версию. Это сделает систему прозрачнее и позволит общественному контролю эффективно следить за расходованием бюджетных средств.
Российская Газета: последние новости
Законопроект о снятии монополии на железной дороге будет доработан ФАС разрешила Сбербанку и "Яндексу" создать совместное предприятие‍ Кабмин выделил РЖД дополнительно почти 26 миллиардов рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян придумали американское наказание173
Началось заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля»99
Умерла Ирина Токмакова7
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня20
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ117
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение