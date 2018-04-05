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Чистая прибыль «Сафмар Финансовые инвестиции» по РСБУ в 2017 г выросла почти вдвое
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Чистая прибыль «Сафмар Финансовые инвестиции» по РСБУ в 2017 г выросла почти вдвое 

Прайм 47 минут назад
МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Чистая прибыль «Сафмар Финансовые инвестиции» по РСБУ в 2017 году выросла почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период снизилась почти на 20%, составив 11,4 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 24,7% и составила 4 миллиарда рублей. Прибыль от продаж упала на 18%, до уровня в 2,7 миллиарда рублей. Прочие доходы уменьшились на 11% и составили 4 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж снизилась на 17,1%, до уровня в 7,3 миллиарда рублей. Управленческие расходы сократились на 35,1% и составили 1,3 миллиарда рублей. Прочие расходы снизились почти в два раза, составив 2 миллиарда рублей. Текущий налог на прибыль вырос на 6,6%, до 483,3 миллиона рублей.
Долгосрочные обязательства компании упали более чем в 1,1 тысячи раза и на конец декабря составили 19 миллионов рублей (в конце декабря прошлого года — 20,9 миллиарда рублей). Краткосрочные обязательства упали в 483,2 раза, до уровня в 54,7 миллиона рублей (в конце прошлого года — 26,4 миллиарда рублей).
Группа «Сафмар» объединяет активы семьи Гуцериевых. Финансовыми активами группы управляет холдинг «Сафмар Финансовые инвестиции».
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