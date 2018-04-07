Стал известен список дворов, вошедших в план благоустройства Пскова на 2018 год 

6 апреля на очередной сессии Псковской городской думы депутаты утвердили проект текущего плана благоустройства территории муниципального образования «Город Псков» на 2018 год. Как сообщает пресс-служба городских властей, глава города Иван Цецерский заявил, что полное отсутствие утверждённого документа — отрицательный момент. «Надо его принимать. Если мы обещали сделать что-то в прошлом году, но не сделали, то нельзя забывать про это, нужно, в таком случае, обязательно делать в этом году», заявил Цецерский и отметил, что для разбирательства по всем спорным вопросам можно создать внутреннюю комиссию из состава депутатов. Список дворов, которые планируется отремонтировать в 2018 году:Округ №1: ул. Я. Фабрициуса, 2/17 (800 тыс. рублей), Октябрьский пр., дома 12-14 (1 млн 725,3 тыс. рублей), Октябрьский пр., д. 22 (761,1 тыс. рублей), Гражданская, д.14-16 (1 млн рублей). Округ №2: Стахановская, 10 (1 млн 088,9 тыс. рублей), проезд Шелгунова, д.9/2-15 (200 тыс. рублей). Округ №3: -Округ №4: Ленинградское шоссе, д. 13 (300 тыс. рублей), ул. Советской Армии, д. 50-а (1 млн 489 тыс. рублей), Советской Армии, д. 54 (3 млн рублей). Округ №5: -Округ №6: ул. Горького, д. 14/6 (1 млн рублей), ул. Конная, д. 6 (683,1 тыс. рублей), ул. Коммунальная, д. 16-а (2 млн 514 тыс. рублей). Округ №7: ул. Юбилейная, д. 63 (900 тыс. рублей). Округ №8: ул. Коммунальная, д. 32 (1 млн 456,8 тыс. рублей), ул. Коммунальная, д. 38 (1 млн 668,9 тыс. рублей), ул. Коммунальная, д. 39 (1 млн рублей), проезд Юбилейная, д. 85-87-а (300 тыс. рублей). Округ №9: Рижский пр., 52, 54, 60, 62 — устройство искусственных дорожных неровностей (200 тыс. рублей). Округ №10: ул. Байкова, д. 7 (1 млн 200 тыс. рублей), ул. Байкова, д. 8 (1 млн 800 тыс. рублей), ул. Байкова, д. 3 (600 тыс. рублей), ул. Западная, д. 6 (1 млн 300 тыс. рублей), ул. Кузбасской дивизии, д. 46 (471,7 тыс. рублей). Округ №11: Рижский пр., 79 — 79-а (1 млн 450 тыс. рублей), ул. Рокоссовского, 3 (400 тыс. рублей), ул. Рокоссовского, 3-а (500 тыс. рублей). Округ №12: ул. Ижорского батальона, д. 39 (1 млн 102,8 тыс. рублей), ул. Л. Поземского, д. 126 (300 тыс. рублей). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».