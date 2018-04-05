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Калужскую управляющую компанию заставили вернуть 40 миллионов
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Калужскую управляющую компанию заставили вернуть 40 миллионов 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Управлению Федеральной службы судебных приставов по Калужской области удалось списать со счетов одной из управляющих компаний Калуги около 40 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП, деньги были списаны в счет долга. Фото пресс-службы УФССП по Калужской области Управляющая компания, судя по этому сообщению, была должна не только ресурсоснабжающим организациям, но и Государственной жилищной инспекции Калужской области, а также «другим взыскателям». О какой компании идет речь, в сообщении не уточняется. Возможно, имелось в виду ООО «УК МЖД г. Калуги». По данным городской управы Калуги, долг этой компании по состоянию на конец февраля 2018 года составлял 46,8 миллиона рублей. Примерно в такую же сумму был оценен долг и той компании, с которой работали судебные приставы. Оставшиеся семь миллионов они также намерены взыскать.
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