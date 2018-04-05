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ЦБ сможет продлевать на полгода действие временной администрации в банках
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ЦБ сможет продлевать на полгода действие временной администрации в банках 

Ведомости 1 час назад
Депутаты Госдумы могут разрешить Центробанку России продлевать на полгода действие временной администрации по управлению банками. Соответствующие поправки включены в законопроект о страховых компаниях, который готовится ко второму чтению, передает «Интерфакс».
На данный момент максимальный срок работы временной администрации в кредитной организации составляет 6 месяцев. Если на момент окончания данного срока сохраняются основания для назначения временной администрации, то она направляет регулятору требование об отзыве у банка лицензии.
Благодаря поправкам работу временной администрации можно будет продлять на полгода, при этом общий срок ее работы не сможет превышать 18 месяцев.
Также в законопроекте объясняется понятие «убытка, причиненного действиями или бездействием собственников банков».
Банк, АСВ, ЦБ или его структура (Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора) могут потребовать через суд возместить убытки, причиненные владельцами санируемых банков.
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