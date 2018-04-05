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OMV купит 20% участия в разработке двух нефтяных месторождений в Абу-Даби
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OMV купит 20% участия в разработке двух нефтяных месторождений в Абу-Даби 

Прайм 58 минут назад
Австрийская OMV в течение месяца приобретет 20% долевого участия в разработке и эксплуатации двух нефтяных шельфовых месторождений в эмирате Абу-Даби (ОАЭ) за 1,5 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
"OMV и Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) планируют подписание приобретения (австрийской компанией — ред.) 20% в концессии на два месторождения в Абу-Даби к концу апреля 2018 года", — сообщила OMV.
Речь идет о месторождениях Satah Al Razboot (SARB), включая месторождения-спутники Bin Nasher и Al Bateel, и Umm Lulu. По условиям сделки, компания также получит в долевое владение соответствующую инфраструктуру на этих месторождениях.
В августе ADNOC заявляла, что ведет интенсивные переговоры с более чем десятью потенциальными партнерами о создании новых нефтяных концессий на месторождениях в ОАЭ. К тому моменту добыча на большей части шельфа страны осуществлялась Морской операционной компанией Абу-Даби (ADMA-OPCO), чьи права на разработку нефти закончились в марте.
Тогда ADNOC говорила, что существующая концессия ADMA-OPCO будет разбита на две, три или более, с новыми условиями договора. Предполагалось при этом, что ADNOC, от лица правительства ОАЭ, сохранит в новой концессии 60% акций.
В партнерство ADMA-OPCO входят BP (14,67%), Total (13,33%) и JODCO (12%). Международные компании-участники еще одной концессии, работающей на шельфе ОАЭ, ZADCO — это ExxonMobil (28%) и JODCO (12%).
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