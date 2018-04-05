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Долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 миллиарда долларов
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Долги украинцев за коммунальные услуги достигли 1,5 миллиарда долларов 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Задолженность граждан Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг к концу февраля 2018 года достигла 1,5 миллиарда долларов (40,6 миллиарда гривен). Об этом сообщает Государственная служба статистики, приводя информацию о социально-экономическом положении Украины.
По данным ведомства, к концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 619 миллионов долларов (16,4 миллиарда гривен), за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 551 миллион долларов (14,4 миллиарда гривен), за содержание домов и сооружений — 143 миллиона долларов (3,8 миллиарда гривен).
В то же время задолженность за централизованное снабжение холодной водой и водоотвод составляет 68 миллионов долларов (1,8 миллиарда гривен), за вывоз бытовых отходов — 15 миллионов долларов (0,4 миллиарда гривен), за поставку электроэнергии — 143,5 миллиона долларов (3,8 миллиарда гривен).
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