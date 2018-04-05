Ещё
ОТП Банк запустил новые кредитные продукты для малого бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОТП Банк запустил новые кредитные продукты для малого бизнеса 

Банки.ру 1 час назад
ОТП Банк запустил новые кредитные продукты для малого бизнеса «ОТП Экспресс», «ОТП Оборот», «ОТП Развитие» и «ОТП Гарантия», говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Продукты позволяют получить от 500 тыс. рублей на цели пополнения оборотных средств, приобретения оборудования, недвижимости, транспортных средств, рефинансирования. Можно выбрать плавающую или фиксированную ставку. Срок кредитования — до семи лет. Возможно кредитование без залога до 3 млн рублей
«Для запуска продаж новых продуктов была проведена масштабная работа и целый комплекс мероприятий по исследованию потребностей клиентов и разработке именно тех условий продуктов, которые будут востребованы на рынке. В результате линейка кредитных продуктов учитывает все базовые потребности малого бизнеса, а ОТП Банк предлагает конкурентные процентные ставки и целевые сроки рассмотрения заявок — от четырех рабочих дней в зависимости от вида продукта», — прокомментировал начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса ОТП Банка Максим Световцев.
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
ЦБ обновит инструкцию о мерах воздействия на банки ЦБ: «дыра» в балансе «Мастер-Капитала» превышает 1 млрд рублей Суд привлек к субсидиарной ответственности по иску АСВ только одного из трех экс-топов «Софрино»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня4
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ85
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой297
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США32
ФСБ прикроет рыбаков119
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение