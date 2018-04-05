ОТП Банк запустил новые кредитные продукты для малого бизнеса

ОТП Банк запустил новые кредитные продукты для малого бизнеса «ОТП Экспресс», «ОТП Оборот», «ОТП Развитие» и «ОТП Гарантия», говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Продукты позволяют получить от 500 тыс. рублей на цели пополнения оборотных средств, приобретения оборудования, недвижимости, транспортных средств, рефинансирования. Можно выбрать плавающую или фиксированную ставку. Срок кредитования — до семи лет. Возможно кредитование без залога до 3 млн рублей

«Для запуска продаж новых продуктов была проведена масштабная работа и целый комплекс мероприятий по исследованию потребностей клиентов и разработке именно тех условий продуктов, которые будут востребованы на рынке. В результате линейка кредитных продуктов учитывает все базовые потребности малого бизнеса, а ОТП Банк предлагает конкурентные процентные ставки и целевые сроки рассмотрения заявок — от четырех рабочих дней в зависимости от вида продукта», — прокомментировал начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса ОТП Банка Максим Световцев.

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