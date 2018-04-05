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«Мечел» планирует в 2018 г капвложения на уровне 11,5 млрд руб
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

«Мечел» планирует в 2018 г капвложения на уровне 11,5 млрд руб 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
"Мечел" планирует в 2018 году капвложения на уровне 11,5 миллиарда рублей, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор компании Олег Коржов.
"По 2018 году в наши планы входят капитальные вложения на сумму порядка 11,5 миллиарда рублей, в том числе порядка 5 миллиардов рублей планируем направить на поддержание, 6,5 миллиарда — на новые проекты", — сказал Коржов.
Ранее в четверг «Мечел» опубликовал отчет по МСФО за 2017 год, в соответствии с которым объем капитальных вложений по группе составил 11 миллиардов рублей, включая лизинг, что на 25% превышает показатель предыдущего года. Планы на 2018 год предусматривают дальнейшее увеличение объема капитальных вложений, говорится в сообщении со ссылкой на гендиректора «Мечела» Коржова.
В мае прошлого года Коржов оценивал капзатраты 2018 года в диапазоне 10-12 миллиардов рублей, включая 6,5 миллиарда рублей на поддержание мощностей.
Группа «Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин. В 2017 году «Мечел» сократил добычу угля на 9% — до 20,6 миллиона тонн.
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