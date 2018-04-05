«Лукойл» и «Казмунайгаз» ведут переговоры о разработке двух участков на шельфе Каспия

«Казмунайгаз» и Национальная нефтегазовая компания Казахстана «Лукойл» ведут переговоры о возможной совместной разработке двух участков на шельфе Каспия, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на слова министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.

По его словам, речь идет об участке Женис, который находится в южной части казахстанского сектора Каспия, и 1Р2.

«Казмунайгаз» — казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.