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«Лукойл» и «Казмунайгаз» ведут переговоры о разработке двух участков на шельфе Каспия
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

«Лукойл» и «Казмунайгаз» ведут переговоры о разработке двух участков на шельфе Каспия 

Rambler News Service 42 минуты назад
Национальная нефтегазовая компания Казахстана «Казмунайгаз» и «Лукойл» ведут переговоры о возможной совместной разработке двух участков на шельфе Каспия, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на слова министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.
По его словам, речь идет об участке Женис, который находится в южной части казахстанского сектора Каспия, и 1Р2.
«Казмунайгаз» — казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.
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