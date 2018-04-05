«Лукойл» и «Казмунайгаз» ведут переговоры о разработке двух участков на шельфе Каспия 

Национальная нефтегазовая компания Казахстана «Казмунайгаз» и «Лукойл» ведут переговоры о возможной совместной разработке двух участков на шельфе Каспия, сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на слова министра энергетики Казахстана Каната Бозумбаева.
По его словам, речь идет об участке Женис, который находится в южной части казахстанского сектора Каспия, и 1Р2.
«Казмунайгаз» — казахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.