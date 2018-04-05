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Ставрополье получило от использования госимущества 3,5 млрд рублей в 2017 году
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

Ставрополье получило от использования госимущества 3,5 млрд рублей в 2017 году 

ТАСС 40 минут назад
ПЯТИГОРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Бюджет Ставрополья получил от использования государственного и муниципального имущества свыше 3,5 млрд рублей в 2017 году, что на 6% больше, чем в 2016 году. Об этом рассказал в четверг губернатор Владимир Владимиров.
"Площадь государственных земель, переданных в аренду за 2014-2017 годы, выросла практически вдвое — до 280,5 тыс. гектаров. Только в прошлом году доход консолидированного бюджета Ставрополья от использования государственного и муниципального имущества превысил 3,5 млрд рублей. Это на 6% больше, чем было в 2016", — сказал Владимиров, слова которого приводит пресс-служба губернатора.
Как отметил губернатор, серьезное внимание на Ставрополье уделяется повышению отдачи от использования государственного и муниципального имущества.
"Сделать здесь нужно еще очень много, но важны и промежуточные результаты, которые достигнуты краем", — считает глава региона.
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