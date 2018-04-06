Ещё
В Самаре возросли тарифы на речные перевозки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре возросли тарифы на речные перевозки 

АиФ-Самара 16 минут назад
Фото: АиФ-Самара
ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» сообщает об изменении тарифов на пригородных и внутригородских маршрутах в навигацию 2018 года.
С субботы, 7 апреля стоимость проезда судами составит:
Самара — Рождествено — взрослый 80 рублей, детский 40 рублей
Самара-Поляна им. Фрунзе — 70 руб., 35 руб.
Самара-Подгоры — 95 руб., 47,5 руб.
Самара-Гаврилова Поляна — 95 руб., 47,5 руб.
Самара-Ширяево — 110 руб. — 55 руб.
Самара-Богатырь — 115 руб., 57,5 руб.
Самара-Солнечная Поляна — 120 руб., 60 руб.
Самара-Зольное — 140 руб., 70 руб.
Осипенко-Зеленая Роща — 70 руб., 35 руб.
Осипенко-Поляна им. Фрунзе — 70 руб., 35 руб.
Осипенко-Пляж им. Фрунзе — 95 руб., 47,5 руб.
Осипенко-Подгоры — 95 руб., 47,5 руб.
Осипенко-Гаврилова Поляна — 95 руб., 47,5 руб.
Поляна им. Фрунзе-Пляж им. Фрунзе — 70 руб., 35 руб.
Поляна им. Фрунзе-Подгоры — 95 руб., 47,5 руб.
Поляна им. Фрунзе— Гаврилова Поляна — 95 руб., 47,5 руб.
Поляна им. Фрунзе— Ширяево — 105 руб., 52,5 руб.
Поляна им. Фрунзе— Богатырь -105 руб., 52,5 руб.
Поляна им. Фрунзе— Солнечная Поляна — 105 руб., 52,5 руб.
Поляна им. Фрунзе— Зольное — 115 руб., 57,5 руб.
Пляж им. Фрунзе-Подгоры — 90 руб., 45 руб.
Пляж им. Фрунзе-Гаврилова Поляна — 90 руб., 45 руб.
Подгоры -Гаврилова Поляна — 70, 35 руб.
Ширяево-Богатырь — 70 руб., 35 руб.
Ширяево-Солнечная Поляна — 70 руб., 35 руб.
Ширяево-Зольное — 70 руб., 35 руб.
Богатырь-Солнечная Поляна — 70 руб., 35 руб.
Богатырь-Зольное — 70 руб., 35 руб.
Солнечная Поляна-Зольное — 70 руб., 35 руб.
Самара-Средний пляж — 70 руб., 35 руб.
Самара-Нижний пляж — 70 руб., 35 руб.
Самара-Шелехметь — 100 руб., 50 руб.
Самара-Винновка (Монастырь) — 110, 55  Самара-Винновка (Осиновка) — 120 руб., 60 руб.
Средний пляж-Нижний пляж — 70 руб., 35 руб.
Средний пляж-Шелехметь — 90 руб., 45 руб.
Средний пляж-Винновка (Монастырь) — 90 руб., 45 руб.
Средний пляж-Винновка (Осиновка) — 90 руб., 45 руб.
Нижний пляж-Шелехметь — 70 руб., 35 руб.
Нижний пляж -Винновка (Монастырь) — 90 руб., 45 руб.
Нижний пляж-Винновка (Осиновка) — 90 руб., 45 руб.
Шелехметь-Винновка (Монастырь) — 90 руб., 45 руб.
Шелехметь-Винновка (Осиновка) — 90 руб., 45 руб.
Винновка (Монастырь)-Винновка (Осиновка) — 70 руб., 35 руб.
Багаж — 60 руб.
Велосипед — 110 руб.
Домашние животные (кошки, собаки) — 60 руб.
АиФ-Самара: последние новости
В 2017 году в Самарской области выдано 40 млрд. руб. ипотечных кредитов В Самаре Михаил Ефремов вышел на сцену пьяным и обматерил зрителей Обвиняемый в убийствах пенсионерок совершил суицид в Самарском облсуде
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генерал назвал итог возможной войны России и США392
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма154
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова21
Американка ловко проучила хамку в магазине36
Найдены домашние животные Скрипалей113
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение