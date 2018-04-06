В Самаре возросли тарифы на речные перевозки

ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» сообщает об изменении тарифов на пригородных и внутригородских маршрутах в навигацию 2018 года.

С субботы, 7 апреля стоимость проезда судами составит:

Самара — Рождествено — взрослый 80 рублей, детский 40 рублей

Самара-Подгоры — 95 руб., 47,5 руб.

Самара-Гаврилова Поляна — 95 руб., 47,5 руб.

Самара-Ширяево — 110 руб. — 55 руб.

Самара-Богатырь — 115 руб., 57,5 руб.

Самара-Солнечная Поляна — 120 руб., 60 руб.

Самара-Зольное — 140 руб., 70 руб.

Осипенко-Зеленая Роща — 70 руб., 35 руб.

Осипенко-Поляна им. Фрунзе — 70 руб., 35 руб.

Осипенко-Пляж им. Фрунзе — 95 руб., 47,5 руб.

Осипенко-Подгоры — 95 руб., 47,5 руб.

Осипенко-Гаврилова Поляна — 95 руб., 47,5 руб.

Поляна им. Фрунзе-Пляж им. Фрунзе — 70 руб., 35 руб.

Поляна им. Фрунзе-Подгоры — 95 руб., 47,5 руб.

Поляна им. Фрунзе— Гаврилова Поляна — 95 руб., 47,5 руб.

Поляна им. Фрунзе— Ширяево — 105 руб., 52,5 руб.

Поляна им. Фрунзе— Богатырь -105 руб., 52,5 руб.

Поляна им. Фрунзе— Солнечная Поляна — 105 руб., 52,5 руб.

Поляна им. Фрунзе— Зольное — 115 руб., 57,5 руб.

Пляж им. Фрунзе-Подгоры — 90 руб., 45 руб.

Пляж им. Фрунзе-Гаврилова Поляна — 90 руб., 45 руб.

Подгоры -Гаврилова Поляна — 70, 35 руб.

Ширяево-Богатырь — 70 руб., 35 руб.

Ширяево-Солнечная Поляна — 70 руб., 35 руб.

Ширяево-Зольное — 70 руб., 35 руб.

Богатырь-Солнечная Поляна — 70 руб., 35 руб.

Богатырь-Зольное — 70 руб., 35 руб.

Солнечная Поляна-Зольное — 70 руб., 35 руб.

Самара-Средний пляж — 70 руб., 35 руб.

Самара-Нижний пляж — 70 руб., 35 руб.

Самара-Шелехметь — 100 руб., 50 руб.

Самара-Винновка (Монастырь) — 110, 55 Самара-Винновка (Осиновка) — 120 руб., 60 руб.

Средний пляж-Нижний пляж — 70 руб., 35 руб.

Средний пляж-Шелехметь — 90 руб., 45 руб.

Средний пляж-Винновка (Монастырь) — 90 руб., 45 руб.

Средний пляж-Винновка (Осиновка) — 90 руб., 45 руб.

Нижний пляж-Шелехметь — 70 руб., 35 руб.

Нижний пляж -Винновка (Монастырь) — 90 руб., 45 руб.

Нижний пляж-Винновка (Осиновка) — 90 руб., 45 руб.

Шелехметь-Винновка (Монастырь) — 90 руб., 45 руб.

Шелехметь-Винновка (Осиновка) — 90 руб., 45 руб.

Винновка (Монастырь)-Винновка (Осиновка) — 70 руб., 35 руб.

Багаж — 60 руб.

Велосипед — 110 руб.

Домашние животные (кошки, собаки) — 60 руб.