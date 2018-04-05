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Летние вылазки за Волгу станут дороже: в Самаре увеличили тарифы на речные перевозки
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Летние вылазки за Волгу станут дороже: в Самаре увеличили тарифы на речные перевозки 

63.ru 50 минут назад
Фото: 63.ru
В субботу, 7 апреля, в Самаре изменится стоимость проезда на речном транспорте. В среднем тариф вырастет на 5-10 рублей. Об этом сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.
Например, если в 2017 году проезд по маршруту Самара — Рождествено на теплоходе в одну сторону стоил 70 рублей, то теперь билет будет стоить 80 рублей. До Поляны Фрунзе можно будет доехать за 70 рублей, до Подгор и Гавриловой поляны — за 95 рублей, в Зольное — за 140 рублей.
— Тариф на один из самых популярных маршрутов Самара — Ширяево составит 110 рублей. Билет до Винновки будет стоить 110–120 рублей, — рассказали представители предприятия.
Также увеличится стоимость провоза багажа и животных — до 60 рублей. За велосипед придется заплатить 110 рублей. Посмотреть все тарифы можно на сайте предприятия.
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