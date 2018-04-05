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«Мечел» в 2018 году планирует увеличить добычу угля на 13%
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Сюрприз для олигархов, "пробирки позора" и другие события дня

«Мечел» в 2018 году планирует увеличить добычу угля на 13% 

Прайм 39 минут назад
"Мечел" планирует на 2018 год объем добычи угля на уровне 23,3 миллиона тонн, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор компании Олег Коржов.
"На 2018 год у нас запланированы объемы по добыче угля на уровне примерно в 23,3 миллиона тонн", — сказал Коржов. Таким образом, показатель может вырасти почти на 13% в годовом выражении.
В ноябре прошлого года Коржов сообщал, что на 2018 год компания планирует рост объемов добычи угля до 23-23,5 миллиона тонн. Группа «Мечел» в 2017 году сократила добычу угля на 9% по сравнению с показателем 2016 года — до 20,638 миллиона тонн.
Глава компании отметил также, что «Мечел» рассчитывает на рост добычи угля в 2018 году со второго квартала с учетом реализации масштабной предварительной программы по наращиванию вскрышных работ.
Группа «Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят более 20 промышленных предприятий — производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Основным акционером выступает председатель совета директоров Игорь Зюзин.
Прайм: последние новости
Чистая прибыль "Мечела" по МСФО в 2017 г выросла в 1,6 раза "Дыра" в капитале московского банка "Мастер-Капитал" составила 1 млрд руб Чистая прибыль ТГК-14 по МСФО за 2017 г упала в 4,5 раза
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