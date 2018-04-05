«Мечел» в 2018 г планирует увеличить добычу угля на 13%

"Мечел" планирует на 2018 год объем добычи угля на уровне 23,3 миллиона тонн, сообщил в ходе телефонной конференции генеральный директор компании Олег Коржов

"На 2018 год у нас запланированы объемы по добыче угля на уровне примерно в 23,3 миллиона тонн. В том числе, «Южный Кузбасс» — 9,5 миллиона тонн, ХК «Якутуголь» — 8,5 миллиона тонн, Эльга — 5,3 миллиона тонн. Выпуск концентрата коксующего угля ожидается в объеме 10,7 миллиона тонн. Производство энергетического угля запланировано в 5,8 миллиона тонн", — сказал Коржов. Таким образом, показатель общей добычи может вырасти почти на 13% в годовом выражении.

В ноябре прошлого года Коржов сообщал, что на 2018 год компания планирует объемы добычи угля в диапазоне 23-23,5 миллиона тонн. Группа «Мечел» в 2017 году сократила добычу угля на 9% по сравнению с показателем 2016 года — до 20,638 миллиона тонн.

Глава компании отметил также, что «Мечел» рассчитывает на рост добычи угля в 2018 году со второго квартала с учетом реализации масштабной предварительной программы по наращиванию вскрышных работ, которая ведется с середины прошлого года.

По словам Коржова, компания полагает, что средняя стоимость тонны угля в 2018 году будет примерно на уровне средних цен 2017 года. При этом цены первого квартала превышают цены, заложенные в бюджете группы. «Мы не ожидаем существенного снижения цен в текущем году», — сказал он.