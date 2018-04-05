«Роснефть» «пододвинула» «Лукойл с первого места в рейтинге капитализации нефтегазовых компаний в РФ 

Самой дорогой компанией в российском нефтегазовом секторе вновь стала «Роснефть». За последние три дня, по оценкам экспертов, ее акции подорожали на 5 процентов.
Согласно данным Московской биржи, в ходе сегодняшних торгов капитализация «Роснефти» составляла около 3,436 триллиона рублей, обогнав вырвавшийся в лидеры в конце марта «Лукойл» (3,377 триллиона рублей), а также «Газпром» (3,339 триллиона рублей).
Напомним, что 28 марта акции нефтяной компании «Лукойл» на Московской бирже обогнали эмиссионные бумаги «Газпрома» по капитализации и впервые вышли на второе место в списке российских ценных бумаг, уступая лишь Сбербанку. Тогда «Роснефть» занимала четвертое место с капитализацией 3,27 триллиона рублей.