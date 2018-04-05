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«Транснефть» ввела в промышленную эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта «Юг»
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«Транснефть» ввела в промышленную эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта «Юг» 

Прайм 1 час назад
Фото: Капитал страны
«»Транснефть" ввело в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы проекта «Юг» Волгоградский НПЗ — Тингута — Тихорецк — Новороссийск", — говорится в сообщении.
В ноябре «Транснефть» приступила к заполнению дизельным топливом нефтепродуктопровода проекта «Юг» от Волгоградского НПЗ "Лукойла" до порта Новороссийска. Планировалось, что с начала декабря 2017 года в рамках комплексного опробования начнется транспортировка дизельного топлива по участку в объеме около 250 тысяч тонн ежемесячно. Реализация проекта «Юг» позволила создать инфраструктуру для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении российского порта Новороссийск до 6 миллионов тонн в год. В конце ноября заполнение было завершено.
Кроме того, проект обеспечил возможность приема дизельного топлива из цистерн на железнодорожной станции «Тингута» в Волгоградской области, что позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов. На станции «Тингута» будет введена в эксплуатацию железнодорожная сливная эстакада и резервуарный парк емкостью 80 тысяч кубометров.
"Запуск проекта «Юг» также даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта, и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для пассажирских перевозок", — говорится в сообщении.
Планируется, что в дальнейшем в систему проекта «Юг» будут поступать нефтепродуктопроводы с заводов: ООО «Ильский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО» и АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть», при условии их перехода на выпуск дизельного топлива класса «Евро-5». «В дальнейшем предусматривается возможность подключения самарской группы заводов с созданием пропускной способности на участке от Самары до Волгограда до 6 миллионов тонн и от Волгограда до Новороссийска — до 11 миллионов тонн», — говорится в сообщении.
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