«Транснефть» ввела в промышленную эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта «Юг»

»Транснефть" ввело в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы проекта «Юг» Волгоградский НПЗ — Тингута — Тихорецк Новороссийск ", — говорится в сообщении.

В ноябре «Транснефть» приступила к заполнению дизельным топливом нефтепродуктопровода проекта «Юг» от Волгоградского НПЗ "Лукойла" до порта Новороссийска . Планировалось, что с начала декабря 2017 года в рамках комплексного опробования начнется транспортировка дизельного топлива по участку в объеме около 250 тысяч тонн ежемесячно. Реализация проекта «Юг» позволила создать инфраструктуру для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении российского порта Новороссийск до 6 миллионов тонн в год. В конце ноября заполнение было завершено.

Кроме того, проект обеспечил возможность приема дизельного топлива из цистерн на железнодорожной станции «Тингута» в Волгоградской области , что позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов. На станции «Тингута» будет введена в эксплуатацию железнодорожная сливная эстакада и резервуарный парк емкостью 80 тысяч кубометров.

"Запуск проекта «Юг» также даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта, и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для пассажирских перевозок", — говорится в сообщении.