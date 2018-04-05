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Молчаливый бунт: украинцы не выплатили за коммуналку 40 млрд
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Молчаливый бунт: украинцы не выплатили за коммуналку 40 млрд 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом говорится в информационной справке Государственной службы статистики о социально-экономическом положении Украины за первые два месяца года.
«К концу февраля 2018 года задолженность населения по оплате за поставки природного газа составила 16,4 млрд грн, за централизованное отопление и снабжение горячей водой — 14,4 млрд грн, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий — 3,8 млрд грн, за централизованное снабжение холодной воды и водоотвод — 1,8 млрд грн, за вывоз бытовых отходов — 0,4 млрд грн, за поставку электрической энергии — 3,8 млрд грн», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в феврале украинцы заплатили за жилищно-коммунальные услуги 10,3 млрд грн, что составляет 75,3% начисленных за этот период сумм. За поставки электроэнергии — соответственно 3 млрд грн.
Ранее политолог Андрей Золотарев в комменатарии изданию Украина.Ру заявлял, что вместо того, чтобы выходить на массовые протесты, жители Украины устроят молчаливый бунт и просто не будут платить за коммуналку.
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