Названа самая дорогая нефтегазовая компания России

«Роснефть» стала самой дорогой нефтегазовой компанией России

Компания «Роснефть» за счет активного роста своих акций второй день подряд обошла по уровню капитализации «Лукойл» «Газпром» , заняв по данному показателю вторую позицию на российском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс».

По состоянию на 15:15 по московскому времени 5 апреля капитализация «Роснефти» вычисленная по цене последней сделки, составила 3,437 триллиона рублей, в то время как рыночная стоимость НК «Лукойл» составляла 3,384 триллиона рублей, «Газпрома» — 3,34 триллиона рублей.

Акции «Роснефти» после роста накануне на 2 процента в четверг прибавили еще 1,5 процента, в то время как бумаги «Лукойла» за два неполных дня выросли на 0,8 процента, а акции «Газпрома» — всего на 0,1 процента.