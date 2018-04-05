Названа самая дорогая нефтегазовая компания России

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«Роснефть» стала самой дорогой нефтегазовой компанией России 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: Александр Коряков / «Коммерсантъ»
Компания «Роснефть» за счет активного роста своих акций второй день подряд обошла по уровню капитализации «Лукойл» и «Газпром», заняв по данному показателю вторую позицию на российском рынке. Об этом сообщает «Интерфакс».
По состоянию на 15:15 по московскому времени 5 апреля капитализация «Роснефти» вычисленная по цене последней сделки, составила 3,437 триллиона рублей, в то время как рыночная стоимость НК «Лукойл» составляла 3,384 триллиона рублей, «Газпрома» — 3,34 триллиона рублей.
Акции «Роснефти» после роста накануне на 2 процента в четверг прибавили еще 1,5 процента, в то время как бумаги «Лукойла» за два неполных дня выросли на 0,8 процента, а акции «Газпрома» — всего на 0,1 процента.
Ранее, в конце марта, акции российской нефтедобывающей компании «Лукойл» обогнали бумаги «Газпрома» по капитализации и заняли второе место после Сбербанка. Эксперты отмечали, что интерес к бумагам «Лукойла» поддержали громкие корпоративные новости, однако назвали временной данную «ценовую аномалию».
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