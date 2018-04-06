ЦБ хочет получить право беспрепятственного доступа в помещения юрлиц‍

Госдума получила от кабмина на рассмотрение законопроект, который предлагает наделить сотрудников Центрального банка (ЦБ) правом на беспрепятственный доступ в помещения и офисы юридических лиц, а также органов и организаций с целью борьбы с неправомерным использованием инсайдерской информации, пишет РБК со ссылкой на документ.

Отмечается, что правительство направило новый законопроект на рассмотрение нижней палаты парламента РФ 30 марта. Поправки планируется внести в закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации».

Служащие Банка России в рамках проверок по инсайдерским делам смогут получить доступ к документам и другим данным, в том числе — к информации, доступ к которой ограничен федеральным законодательством. Помимо этого сотрудники Банка России смогут самостоятельно копировать оригиналы документов и данных в компьютерах юрлиц с целью «избежания сознательного искажения, сокрытия или уничтожения информации». В настоящее время регулятор только может запрашивать документацию у самих компаний.