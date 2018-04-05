Нацбанк Таджикистана разрешил населению отправлять за рубеж до $10 тыс.

Нацбанк Таджикистана (НБТ) разрешил гражданам отправлять за рубеж до 10 тысяч долларов в день вместо ранее допустимых 3 тысяч, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Увеличение суммы переводов стало возможным благодаря изменениям, снесенным правлением НБТ в конце марта в инструкцию «О порядке осуществления переводных операций физическими лицами без открытия банковских счетов», — рассказали в пресс-службе.

Как заявляет Нацбанк, отправителю не нужно заботиться о конвертации валюты — банк это сделает самостоятельно, а перевод до 10 тысяч долларов не потребует предоставления соответствующих сопроводительных документов.

"Ограничения на банковские переводы за границу были введены в период возникновения проблем в банковской системе страны (2016 год — ред.), когда с кризисом столкнулись два крупных банка — «Тоджиксодиротбанк» и «Агроивестбанк», — отметили в пресс-службе.