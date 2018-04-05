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Уставный капитал банка «Траст» уменьшен до рубля
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Уставный капитал банка «Траст» уменьшен до рубля 

Банки.ру 1 час назад
Размер уставного капитала банка «Траст» уменьшен до 1 рубля. Новая величина уставного капитала зафиксирована в ЕГРЮЛ 4 апреля.
Уставный капитал банка до указанных изменений составлял 10 млн 1 рубль. Согласно материалам банка, изменения были произведены путем конвертации находящихся в обращении обыкновенных акций в акции меньшего номинала, это произошло 28 марта.
Банк «Траст» с декабря 2014 года санировался банком «ФК Открытие»; впоследствии владельцем «Траста» стал «Открытие Холдинг». В прошлом году Центробанк принял решение о санации банка «Открытия» с участием Фонда консолидации банковского сектора. В декабре 2017-го Управляющая компания ФКБС прекратила выполнять функции временной администрации «Открытия». Банк в настоящее время почти на 100% принадлежит Центробанку.
В середине марта текущего года регулятор возложил на УК ФКБС функции временной администрации по управлению банком «Трастом», а также Рост Банком из группы Бинбанка. Позже в марте СМИ писали, что докапитализация «Траста» и Рост Банка может превысить 1 трлн рублей.
Также неоднократно сообщалось, что именно на основе «Траста» должен быть создан банк «плохих» долгов, в который будут направлены также «плохие» и непрофильные активы Бинбанка, «Открытия», Рост Банка, Банка АВБ, Промсвязьбанка. Зампред ЦБ Василий Поздышев на днях подтвердил на встрече с журналистами информацию о том, что банк «плохих» долгов будет создан на базе лицензии «Траста», и дал понять, что банк, возможно, впоследствии сдаст банковскую лицензию и будет выполнять новые функции в статусе фонда прямых инвестиций.
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