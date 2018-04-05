Замглавы «Почты России» по имущественным вопросам покинул свой пост

Заместитель гендиректора « Почты России » по имущественным вопросам Евгений Елфимов покинул свой пост, сообщил RNS источник, близкий к руководству оператора, и подтвердили в пресс-службе «Почты России».

«Евгений Елфимов покинул предприятие по собственному желанию», — сообщили RNS в пресс-службе «Почты России». Он работал во ФГУПе до конца прошлой недели.