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Более 1,6 млрд рублей задолжали ростовчане за коммунальные ресурсы
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Более 1,6 млрд рублей задолжали ростовчане за коммунальные ресурсы 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
1,6 млрд рублей превысила задолженность жителей Ростова-на-Дону за коммунальные ресурсы, сообщается на сайте городской администрации., — говорится в сообщении.
В администрации донской столицы отмечают, что образовавшаяся задолженность за потребленные энергоресурсы негативно сказывается на выполнении производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями, а также социально-экономическом развитии города.
Сообщается, что администрации районов Ростова-на-Дону проводят мероприятия, направленные на снижение задолженности жилищных организаций и населения.
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