Более 1,6 млрд рублей задолжали ростовчане за коммунальные ресурсы

1,6 млрд рублей превысила задолженность жителей Ростова-на-Дону за коммунальные ресурсы, сообщается на сайте городской администрации., — говорится в сообщении.

В администрации донской столицы отмечают, что образовавшаяся задолженность за потребленные энергоресурсы негативно сказывается на выполнении производственных и инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями, а также социально-экономическом развитии города.

Сообщается, что администрации районов Ростова-на-Дону проводят мероприятия, направленные на снижение задолженности жилищных организаций и населения.