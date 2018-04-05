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Роснефть создает уникальный программный комплекс для геологического моделирования
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Роснефть создает уникальный программный комплекс для геологического моделирования 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Специалисты ООО «РН-УфаНИПИнефть» (входит в научно-проектный комплекс НК «Роснефть») разработали прототип программного комплекса для геологического моделирования «РН-Геосим», который использует передовые информационные технологии искусственного интеллекта.
Опытно-промышленная эксплуатация прототипа доказала высокую эффективность применения «РН-Геосим» на месторождениях компании. В отличие от зарубежных аналогов разрабатываемый комплекс позволяет в частности осуществлять в автоматизированном режиме построение геологических моделей различных месторождений. Первая версия продукта позволит моделировать не менее 80 процентов месторождений Роснефти, а в перспективе, с развитием комплекса, процессы моделирования переведут на «РН-Геосим» полностью.
Создание собственной линейки программного обеспечения в области моделирования и проектирования процессов разведки, разработки и обустройства месторождений позволит снизить зависимость компании от зарубежных программных продуктов и повысить эффективность производственных процессов. Ожидается многомиллионный экономический эффект от импортозамещения, — сообщает управление информационной политики ПАО «НК „Роснефть“. Подобный опыт является уникальным среди компаний нефтегазодобывающего комплекса Российской Федерации.
ООО „РН-УфаНИПИнефть“ — научно-исследовательский и проектный институт корпоративного научно-проектного комплекса ПАО НК „Роснефть“. Он обладает мощной ресурсной базой и большим научно-техническим потенциалом, направленным на решение как стратегических, так и тактических задач компании.
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