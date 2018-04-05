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«Русснефть» опровергла переговоры о выходе Glencore из акционерного капитала компании
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«Русснефть» опровергла переговоры о выходе Glencore из акционерного капитала компании 

Rambler News Service 1 час назад
Основной акционер «Русснефти» Михаил Гуцериев не ведет переговоры о выходе швейцарской компании Glencore из акционерного капитала «Русснефти», сообщает российская компания. Слияние «Русснефти» и «Нефтисы» также пока не планируется.
«Идея объединения «Русснефти» и «Нефтисы» озвучивалось многократно, но идея пока остается идеей и не планируется к конкретной реализации. Что касается Glencore, то он остается для «Русснефти» основным партнёром», — отметили в «Русснефти».
Ранее сегодня агенство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Михаил Гуцериев ищет возможность заменить партнера в подконтрольной ему «Русснефти» — швейцарского трейдера Glencore, — так как хочет объединить «Русснефть» с другим своим нефтяным активом, «Нефтисой». Один из источников сообщил, что Glencore может заменить китайский инвестор.
«Сенсация Reuters, основанная, как всегда на трех неофициальных источниках, является лишь способом повысить свой рейтинг, который в последнее время стремительно падает. Таким образом Reuters зарабатывает на таких статьях дополнительные бонусы, которые материализуются в конкретных финансовых средствах. Все домыслы, изложенные в статье, не соответствуют действительности и являются «глупой ложью»», — говорится в заявлении «Русснефти».
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