«Ингосстрах» застрахует стадион «Лужники» на 36,7 млрд рублей во время ЧМ-2018

Страховая компания «Ингосстрах» застрахует движимое, недвижимое имущество и сопутствующие объекты стадиона «Лужники» в ходе проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, следует из материалов на сайте госзакупок.

Согласно договору, страховая сумма составляет 36,7 млрд рублей. Период страхования — с 30 мая по 18 июля 2018 года. В ходе конкурса «Ингосстраху» удалось снизить цену контракта с 44,65 млн до 33,5 млн рублей.

Договор заключается с покрытием на «все риски»: включает в себя возмещение ущерба от пожара, стихийных бедствий, краж, аварий, вандализма и пр., следует из техзадания. В страховку также вошли повреждения окон и витрин «в результате боя по любой причине».

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