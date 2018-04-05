Ещё
«Ингосстрах» застрахует стадион «Лужники» на 36,7 млрд рублей во время ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус

«Ингосстрах» застрахует стадион «Лужники» на 36,7 млрд рублей во время ЧМ-2018 

Банки.ру 1 час назад
Страховая компания «Ингосстрах» застрахует движимое, недвижимое имущество и сопутствующие объекты стадиона «Лужники» в ходе проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, следует из материалов на сайте госзакупок.
Согласно договору, страховая сумма составляет 36,7 млрд рублей. Период страхования — с 30 мая по 18 июля 2018 года. В ходе конкурса «Ингосстраху» удалось снизить цену контракта с 44,65 млн до 33,5 млн рублей.
Договор заключается с покрытием на «все риски»: включает в себя возмещение ущерба от пожара, стихийных бедствий, краж, аварий, вандализма и пр., следует из техзадания. В страховку также вошли повреждения окон и витрин «в результате боя по любой причине».
Продуктовый виджет
Банки.ру: последние новости
ЦБ обновит инструкцию о мерах воздействия на банки ЦБ: «дыра» в балансе «Мастер-Капитала» превышает 1 млрд рублей Сбербанк снизил ставки по программам кредитования бизнеса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила304
В России введут новую меру пресечения53
«Крым захватим танками»413
Войска ВВО подняты по тревоге111
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова141
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение