В сделке с НМТП, отмененной с арестом Магомедовых, не было антимонопольных нарушений

После ареста 31 марта совладельцев группы «Сумма» Зиявудина и Магомеда Магомедовых по подозрению в крупном хищении «Транснефть» заявила о приостановке переговоров о покупке у «Суммы» доли в НМТП. Однако интерес «Транснефти» к активу сохраняется, заявил 3 апреля официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин 3 апреля.

"Группа Транснефть и группа «Сумма» имеют наше разрешение (по НМТП — прим. ТАСС). ФАС свою работу на этом закончила с точки зрения проверки на предмет антимонопольного законодательства. Поэтому те, кто хотел участвовать в этой сделке, могут как угодно решать. С точки зрения конкурентного законодательства, для нас [ситуация] не изменилась", — сказал журналистам Артемьев.

Однако для для участников сделки она изменилась, считает глава антимонопольной службы. «Я никак не воспринял эту новость (об аресте совладельцев группы „Сумма“ — прим. ТАСС). Мы дали свое согласие, и все», — сказал Артемьев.

В настоящее время 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат «Транснефти» и группе «Сумма». Отдельно «Транснефть» через «дочку» ("Транснефть-Сервис") контролирует еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%, еще 20% акций — у Росимущества , 5,3% находятся в управлении РЖД

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО «НМТП», ООО «Приморский торговый порт», ОАО «Новороссийский зерновой терминал», ОАО «Новороссийский судоремонтный завод», ОАО «Флот НМТП», ОАО «Новорослесэкспорт», ОАО «ИПП», ООО «Балтийская стивидорная компания» и ЗАО «СФП».