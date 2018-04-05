Росстат: цены на бензин в России начали расти

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Розничные цены на бензин в России выросли с 27 марта по 2 апреля на 0,2%, сообщает Росстат. До этого цены оставались на одном уровне 11 недель подряд. С 1 января по 2 апреля бензин подорожал на 0,5%.

Цены на дизельное топливо выросли с 27 марта по 2 апреля на 0,1% после того, как не менялись восемь недель подряд. С начала года дизтопливо подорожало на 1,2%. Цены на бензин выросли на прошедшей неделе в 47 центрах субъектов России. Больше всего цены увеличились в Тамбове (+ 1%), Симферополе (+ 0,8%), Севастополе и Нальчике (+ 0,6%). Снижение цен на бензин отмечено в Чите, Южно-Сахалинске (— 0,3%) и Иркутске (— 0,1%). В Москве бензин подорожал на прошлой неделе на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,5%. Бензин марки АИ-92 стоил в Москве 36,7-39,6 руб. за литр, марки АИ-95 — 39,9-43,9 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 продавали по цене 37,2-39,3 руб. за литр, марки АИ-95 — 40,2-42,39 руб. за литр. Стоимость литра бензина в среднем по России составила ко 2 апреля 39,9 руб. (26 марта — 39,84 руб.), в том числе литра АИ-92 — 38,11 руб. (38,06 руб.), АИ-95 — 41,12 руб. (41,05 руб.), АИ-98 — 46,45 руб. (46,39 руб.). Дизтопливо в среднем стоило 40,99 руб. за литр (26 марта — 40,97 руб.). Производство бензина в России увеличилось с 26 марта по 1 апреля на 2,6% до 754,5 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива сократился на 6,5% до 1 млн 397,7 тыс. тонн.