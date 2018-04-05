Глава ФАС: арест Магомедовых не повлиял на решение ФАС по сделке с выходом «Суммы» из НМПТ

«Группа "Транснефть" и группа «Сумма» имеют наше разрешение, ФАС свою работу закончила с точки зрения проверки на предмет антимонопольного законодательства. Компании, которые, хотели участвовать в этой сделке, могут как угодно решать, могут воспользоваться нашим согласием или не воспользоваться, мы разрешаем сделку, но никого не заставляем ее делать», — сказал он.

Артемьев отметил, что после ареста Магомедовых позиция ФАС по сделке не изменилась.

«Для нас нет (не изменилась)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Артемьев отказался отвечать на вопрос, как он лично воспринял новость об аресте Магомедовых.