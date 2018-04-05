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Глава ФАС: арест Магомедовых не повлиял на решение ФАС по сделке с выходом «Суммы» из НМПТ
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Глава ФАС: арест Магомедовых не повлиял на решение ФАС по сделке с выходом «Суммы» из НМПТ 

Rambler News Service 20 часов назад
Фото: Newsru.com
Арест совладельцы группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова никак не повлиял на решение ФАС по сделке с выходом «Суммы» из НМПТ, сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.
«Группа "Транснефть" и группа «Сумма» имеют наше разрешение, ФАС свою работу закончила с точки зрения проверки на предмет антимонопольного законодательства. Компании, которые, хотели участвовать в этой сделке, могут как угодно решать, могут воспользоваться нашим согласием или не воспользоваться, мы разрешаем сделку, но никого не заставляем ее делать», — сказал он.
Артемьев отметил, что после ареста Магомедовых позиция ФАС по сделке не изменилась.
«Для нас нет (не изменилась)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Артемьев отказался отвечать на вопрос, как он лично воспринял новость об аресте Магомедовых.
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