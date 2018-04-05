Украина сократила импорт газа из ЕС в I квартале более чем в два раза — до 1,8 млрд кубометров

Украина сократила импорт газа по реверсу из ЕС в первом квартале в 2,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 1,819 млрд кубометров, говорится в сообщении «Укртрансгаза».

«В первом квартале текущего года поступления природного газа из стран ЕС составили 1,8 млрд кубометров, что на 56,9% меньше, чем за первые три месяца прошлого года», — говорится в сообщении.

Компания объясняет снижение импорта газа достаточными запасами в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины.

«Импорт газа из стран Европы уменьшился более чем в 2 раза благодаря значительному запасу газа в ПХГ, созданный за счет ресурса НАК «Нафтогаз Украины» и других клиентов до начала сезона», — поясняет «Укртрансгаз».

Импорт по реверсу из Словакии составил 1,3 млрд кубометров (снижение на 67%), из Венгрии — 300 млн кубометров (на уровне января-марта прошлого года), из Польши — 200 млн кубометров (снижение на 33%).

Импорт газа в январе составил 802 млн кубометров, в феврале — 343 млн кубометров, в марте — 674 млн кубометров.