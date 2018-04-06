Украина надеется в будущем экспортировать в ЕС 5 млрд кубов газа в год

Украина имеет возможность создать в стране восточноевропейский газовый хаб, центр хранения газа и экспортировать в страны ЕС 5 млрд кубометров газа в год, заявил вице-премьер Украины Владимир Кистион в ходе встречи с представителем генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клаусом-Дитером Борхардтом.

«Это идеальная перспективная модель газового рынка Украины. Она открывает перед нами чрезвычайные перспективы. Это, прежде всего, 35 млрд кубометров в год добычи украинского газа и экспорт газа для нужд потребителей ЕС из собственных ресурсов — 5 млрд кубометров в год», — передает слова Кистиона правительственный портал Украины.

Кистион отметил, что процесс обеспечения независимости оператора газотранспортной системы — компании «Магистральные газопроводы Украины» — должен завершиться как можно быстрее. Это позволит привлечь надежного международного партнера для совместного управления украинской ГТС, перенести точку покупки российского газа на восток Украины и запустить работу международного газового хаба на территории украинского государства.